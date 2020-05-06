По данному факту сотрудники регионального Следственного комитета возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
По версии следствия, в доме проживала семья из пяти человек, в том числе дети 2, 3 и 4-х лет.
Утром 6 мая отец уехал по делам, а мать ненадолго вышла из дома по хозяйственным нуждам. В этот момент и случился пожар.
"Соседи, заметив распространявшийся из жилища дым, вызвали пожарную охрану, а также проникли в дом и вынесли двух мальчиков. Спасти третьего ребенка не удалось ввиду сильного задымления и воспламенения. Детей в тяжелом состоянии доставили в больницу, в настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь", — сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.
Следствие рассматривает несколько версий возгорания, среди которых неисправность электропроводки и неосторожное обращение детей с огнем.
Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.
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