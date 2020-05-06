На взятке попались два оперуполномоченных уголовного розыска отдела полиции по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга. Одному из фигурантов уже предъявили обвинение, второй находится в бегах.
По версии следствия, в конце апреля сотрудники полиции потребовали у местного жителя взятку за то, что не будут заводить уголовное дело на его несовершеннолетнего сына. Свои "услуги" оперативники оценили в 100 тысяч рублей.
"30 апреля 2020 года старший оперуполномоченный, действуя согласно отведенной ему роли в совершении преступления, получил от мужчины, участвовавшего в оперативно-розыскных мероприятиях, указанную взятку, после чего был задержан сотрудниками УСБ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В настоящее время он арестован, ему предъявлено обвинение", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета РФ.
Второй подозреваемый от следствия скрылся, его объявили в розыск. Расследование уголовного дела продолжается.
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