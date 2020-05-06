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Источник Правда.Ру

Житель Барнаула убил сожительницу и чуть не зарезал таксиста

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Суд вынес приговор неоднократно судимому 29-летнему жителю Барнаула. Его признали виновным в убийстве и покушении на убийство.

По данным следствия, неоднократно судимый житель Барнаула после очередной отсидки познакомился с женщиной и стал жить в ее доме.

Оба они часто злоупотребляли спиртным и в один из дней декабря 2018 года между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый избил женщину, а затем задушил.

Вместе с братом погибшей они спрятали тело в сливной яме, забросав мусором.

"Через несколько дней после убийства женщины, подсудимый совместно с ее братом возвращались домой на такси. Между рецидивистом и водителем такси произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес не менее пяти ножевых ранений таксисту и попытался его задушить. Довести преступный умысел до конца ему не удалось, так как ему помешал проходивший мимо гражданин, который вызвал сотрудников полиции", — сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

Суд признал обвиняемого виновным и назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы с ограничением свободы на два года.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в замминистра Челябинской обвиняют в получении взятки.

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Темы барнаул убийство следственный комитет
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