Суд вынес приговор неоднократно судимому 29-летнему жителю Барнаула. Его признали виновным в убийстве и покушении на убийство.
По данным следствия, неоднократно судимый житель Барнаула после очередной отсидки познакомился с женщиной и стал жить в ее доме.
Оба они часто злоупотребляли спиртным и в один из дней декабря 2018 года между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый избил женщину, а затем задушил.
Вместе с братом погибшей они спрятали тело в сливной яме, забросав мусором.
"Через несколько дней после убийства женщины, подсудимый совместно с ее братом возвращались домой на такси. Между рецидивистом и водителем такси произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес не менее пяти ножевых ранений таксисту и попытался его задушить. Довести преступный умысел до конца ему не удалось, так как ему помешал проходивший мимо гражданин, который вызвал сотрудников полиции", — сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.
Суд признал обвиняемого виновным и назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы с ограничением свободы на два года.
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