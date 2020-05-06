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Источник Правда.Ру

Глава МИД Чехии попал в ДТП

Происшествия

Глава МИД Чехии Томаш Петршичек попал в аварию в ночь на среду, 6 мая. Водитель такси, на котором он ехал домой, скончался от остановки сердца. Об этом пишет РИА "Новости".

"Инцидент произошел в районе Нусельской улицы неподалеку от центра Праги около 4 часов утра среды. Машина такси, ехавшая на небольшой скорости, врезалась в припаркованный автомобиль. Судя по всему, у 62-летнего водителя такси произошла остановка сердца", — передала представитель полиции Виолета Сиржиштева.

Она добавила, что врачи всеми силами пытались оживить потерпевшего, но тщетно. Сам Томаш Петршичек в аварии не пострадал.

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мид чехия авария томаш петршичек
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