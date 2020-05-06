Глава МИД Чехии Томаш Петршичек попал в аварию в ночь на среду, 6 мая. Водитель такси, на котором он ехал домой, скончался от остановки сердца. Об этом пишет РИА "Новости".
"Инцидент произошел в районе Нусельской улицы неподалеку от центра Праги около 4 часов утра среды. Машина такси, ехавшая на небольшой скорости, врезалась в припаркованный автомобиль. Судя по всему, у 62-летнего водителя такси произошла остановка сердца", — передала представитель полиции Виолета Сиржиштева.
Она добавила, что врачи всеми силами пытались оживить потерпевшего, но тщетно. Сам Томаш Петршичек в аварии не пострадал.
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