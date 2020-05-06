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Источник Правда.Ру

Замминистра Челябинской области обвиняют во взятках

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Высокопоставленного чиновника в Челябинской области обвиняют в получении в качестве взятки более двух миллионов рублей.

Сотрудниками Следственного комитета РФ в Челябинской области предъявлено обвинение заместителю министра строительства и инфраструктуры региона в получении взятки в особо крупном размере.

"По данным следствия, обвиняемая в 2016–2017 годах получила взятку в сумме 2,2 миллиона рублей от заместителя генерального директора коммерческой организации за совершение действий, входящих в служебные полномочия, по обеспечению оплаты за исполнение договорных обязательств по муниципальным контрактам", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Преступление было выявлено сотрудниками местного управления ФСБ, которые и осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

По ходатайству следователя СК, судом обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Екатеринбурге суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве почти на три миллиарда рублей.

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Темы взятка челябинская область следственный комитет
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