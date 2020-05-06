В Подольске пятилетний ребенок выпал из окна многоэтажки

Сотрудники Следственного комитета Московской области проводят доследственную проверку по факту гибели пятилетней девочки, тело которой нашли возле одного из многоэтажных домов в Подольске.

Сообщение о том, что под окнами многоэтажного жилого дома в Подольске обнаружено тело ребенка, поступило 4 мая.

"По предварительным данным, пока мать ребенка находилась в другой комнате, малолетняя самовольно открыла окно, облокотилась на москитную сетку и выпала из окна на улицу с высоты 5-го этажа. Мать, услышав крик, сразу же побежала вниз и вызвала скорую помощь. Прибывшие врачи начали проводить реанимационные мероприятия, но спасти ребенка не удалось", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Москве двухлетний ребенок выпал из окна и разбился насмерть. Его тело нашли у многоэтажки по Мячковскому бульвару