Сотрудники Следственного комитета Московской области проводят доследственную проверку по факту гибели пятилетней девочки, тело которой нашли возле одного из многоэтажных домов в Подольске.
Сообщение о том, что под окнами многоэтажного жилого дома в Подольске обнаружено тело ребенка, поступило 4 мая.
"По предварительным данным, пока мать ребенка находилась в другой комнате, малолетняя самовольно открыла окно, облокотилась на москитную сетку и выпала из окна на улицу с высоты 5-го этажа. Мать, услышав крик, сразу же побежала вниз и вызвала скорую помощь. Прибывшие врачи начали проводить реанимационные мероприятия, но спасти ребенка не удалось", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Москве двухлетний ребенок выпал из окна и разбился насмерть. Его тело нашли у многоэтажки по Мячковскому бульвару
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