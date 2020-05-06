В Забайкалье локализованы десять крупных лесных пожаров

За прошедшие сутки, 5 мая, в Забайкальском крае удалось локализовать 10 пожаров, которые занимают 95% всей площади действующих возгораний на территории региона на сегодняшний день.

Как сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны, удалось устранить угрозу, которую лесные пожары представляли населенным пунктам Танхе, Шишкино и Ильинке.

Для локализации сложнейшего участка в горной труднодоступной местности проводилась заброска на место парашютистов Авиалесоохраны.

"В самом огнеопасном Читинском районе Забайкальского края уже более трех месяцев нет значительных осадков, количество стаявшего в марте снега в шесть раз ниже климатической нормы. Теплая погода выше +20+25С и ветер с порывами более 80 км/ч иссушили старую траву и валежник в идеально горючий материал", — сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.

Работы по остановке распространения огня еще двух пожаров на площади менее 2 тысяч гектаров в Забайкальском крае еще продолжаются. На тушении задействовано более 600 человек и более 60 единиц техники.

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