В Приморье поймали серийного автовора

В Уссурийске сотрудники полиции задержали подозреваемого в серии краж и повреждении автомобилей.

В полицию Уссурийска обратился 72-летний местный житель. Он рассказал, что оставил свой автомобиль для ремонта на территории автомастерской, а когда утром пришел за ним, машины не было.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. 35-летний ранее судимый местный житель, работник автомастерской, доставлен в отдел полиции. Дактилоскопическая экспертиза подтвердила причастность задержанного к совершению преступления", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Задержанный во всем признался и рассказал, что машину похитил, чтобы сдать ее в металлолом.

Сам автомобиль нашли в соседнем лесном массиве и вернули владельцу.

Также полицейские установили причастность задержанного к попыткам хищения еще четырех автомобилей с парковок возле жилых домов города.

Несмотря на то, что ни одна из них не увенчалась успехом, злоумышленник успел нанести ущерб автомобилям на сумму около миллиона рублей.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Томской области задержали местного жителя, который похищал деньги с банковской карты ветерана Великой Отечественной войны.