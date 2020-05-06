Как объяснил задержанный полицейским, соседский дом он поджег потому, что хозяйка не до конца расплатилась с ним за работу.
В полицию обратилась 32-летняя женщина, которая рассказала о том, что у нее сгорел дом, расположенный в деревне Бели Торжокского района.
"В результате возгорания жилое помещение полностью уничтожено огнем. После того как пламя было потушено силами пожарных, сотрудники полиции провели осмотр места происшествия, криминалисты изъяли следы и улики, а также опросили потерпевшую и возможных свидетелей произошедшего. В результате пожарно-технической экспертизы полицейскими установлено, что причиной возгорания дома стал поджог", — рассказали в пресс-службе местного ГУ МВД.
Полицейские нашли злоумышленника, им оказался 60-летний местный житель.
Как пояснил мужчина, поджог стал следствием конфликта между ним и хозяйкой дома, которая не до конца рассчиталась с подозреваемым за работу по строительству.
Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что возле райотдела полиции в Донецке взорвалась машина.
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