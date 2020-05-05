В Чувашии полицейским пришлось стрелять, чтобы задержать нарушителей

В Чувашии сотрудники полиции пытались остановить машину под управлением нетрезвого водителя. Закончилось все погоней, нападением на полицейских и стрельбой.

Ночью сотрудники полиции на автодороге между городом Канаш и селом Янтиково заметили автомобиль, которым управлял нетрезвый водитель.

Мужчина попытался скрыться, но в процессе погони съехал в поле и застрял в грязи.

"Во время разбирательства и составления на нарушителя протокола об административном правонарушении к месту нахождения водителя и полицейских подъехало еще 2 автомобиля, в которых находились 11 молодых людей, в том числе 20-летний сын административно-задержанного и его 21-летний друг", — сообщили в региональном ГУ МВД.

Молодые люди хотели уговорить полицейских не составлять протокол, но это им не удалось.

Тогда сын нарушителя вместе с другом набросились на полицейского, повалили его на землю. После чего все вместе сели в машину и попытались скрыться.

В итоге полицейскому пришлось открыть стрельбу и сделать восемь выстрелов по колесам уезжавшего автомобиля.

Огонь из табельного оружия успокоил злоумышленников. Молодые люди были задержаны, решается вопрос об их заключении под стражу.

Стоит отметить, что отца 20-летнего подозреваемого все-таки оштрафовали за управление автомобилем в пьяном виде.

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