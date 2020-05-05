В Орловской области пять человек отравились угарным газом

В Мценском районе Орловской области угарным газом отравилась семья из пяти человек. Один мужчина погиб, две женщины и двое детей были госпитализированы.

Следственный комитет РФ по Орловской области возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

"В результате проведенных первоначальных следственных действий установлено, что 5 мая 2020 года в селе Отрадинское Мценского района с признаками отравления угарным газом в квартире по месту своего жительства обнаружено тело 40-летнего мужчины, а его 35-летняя супруга, двое малолетних детей и 61-летняя родственница госпитализированы в медицинское учреждение", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве.

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