Сотрудники Следственного комитета России по Рязанской области передали в суд уголовное дело против местного жителя, который сжег своего обидчика.
Сотрудниками СК РФ в Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего жителя Сараевского района. Его обвиняют в убийстве, совершенном с особой жестокостью.
"Следствием установлено, что днем 16 июня 2019 года во дворе одного из частных домов Сараевского района хозяин 1963 года рождения в ходе ссоры облил одежду гостя бензином и поджег. Мужчина был доставлен в больницу, где через некоторое время скончался от полученных телесных повреждений", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по региону.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.
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