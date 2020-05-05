В Москве задержали приезжего за кражу телефона из салона сотовой связи

Сотрудники отдела полиции по Таганскому району столицы задержали мужчину, подозреваемого в хищении мобильного телефона путем мошенничества.

"В полицию с заявлением обратился продавец-консультант одного из салонов сотовой связи, расположенного в центре Москвы. Мужчина сообщил, что неизвестный гражданин попросил дать ему в руки мобильный телефон, чтобы посмотреть, как работает камера. Отвлекшись на другого покупателя, в дальнейшем он обнаружил, что гражданин скрылся вместе с неоплаченным телефоном", — сообщили в пресс-службе полиции по Центральному административному округу Москвы.

В итоге сотрудники уголовного розыска на Грайвороновской улице задержали подозреваемого — 28-летнего приезжего мужчину.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Москве на нарушителя самоизоляции, который напал на полицейского, завели еще одно уголовное дело, теперь уже о покушении на убийство.