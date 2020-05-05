Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Антивирусный подход Лукашенко
Источник Правда.Ру

В Москве задержали приезжего за кражу телефона из салона сотовой связи

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Сотрудники отдела полиции по Таганскому району столицы задержали мужчину, подозреваемого в хищении мобильного телефона путем мошенничества.

"В полицию с заявлением обратился продавец-консультант одного из салонов сотовой связи, расположенного в центре Москвы. Мужчина сообщил, что неизвестный гражданин попросил дать ему в руки мобильный телефон, чтобы посмотреть, как работает камера. Отвлекшись на другого покупателя, в дальнейшем он обнаружил, что гражданин скрылся вместе с неоплаченным телефоном", — сообщили в пресс-службе полиции по Центральному административному округу Москвы.

В итоге сотрудники уголовного розыска на Грайвороновской улице задержали подозреваемого — 28-летнего приезжего мужчину.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Москве на нарушителя самоизоляции, который напал на полицейского, завели еще одно уголовное дело, теперь уже о покушении на убийство.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы кража москва полиция
Новости Все >
Корабли Каспийской флотилии отразили атаку авиации противника
Директор больницы на Украине объявил голодовку
Интенсивное сельское хозяйство повышает риск возникновения эпидемий
Аналитик: на предстоящих выборах Лукашенко будет бороться сам с собой
Предприятия Крыма готовы возобновить работу
Ритуальщики в Перми рекламировали надгробие с фото Олега Табакова
Развивающиеся страны больше всего пострадали от кризиса - эксперт
Биологи объяснили, почему у животных зрачки разной формы
Головин попал в сборную сезона в чемпионате Франции
Женщина убила мужа и через два года решила сжечь его тело
Последние материалы
Сроки проведения ЕГЭ могут перенести в очередной раз
Время смотреть правде в глаза
В Москве задержали приезжего за кражу телефона из салона сотовой связи
На Украине обновили состав контактной группы по Донбассу
Эксперты прогнозируют снижение IQ населения к концу XXI века
Почти 14 тысяч одиноких матерей Ставрополья получили продуктовые наборы
Мэр Нижнего Новгорода подал заявление об отставке
Медики из Европы и США будут обеспечены обувью Nike
В Екатеринбурге планируют массовое тестирование на коронавирус
"Матч ТВ" 9 мая покажет финал Олимпиады-2018 Россия - Германия
Популярное
Российский шоу-бизнес
Бывший сотрудник Малышевой рассказал о работе на телеведущую

Рустам Елбарисов, занимавший должность редактора сайта программы Елены Малышевой, рассказал о работе на телеведущую.

Бывший сотрудник Малышевой рассказал о работе на телеведущую
Сын Лукашенко мог заболеть коронавирусом
Новости Белоруссии
Сын Лукашенко мог заболеть коронавирусом
Политика. Новости и аналитика
Куда приведет Белоруссию антивирусный подход Лукашенко
Новости Белоруссии
Лукашенко нарывается на "коронамайдан"
Любовь Степушова Чешский писатель: снос памятника Коневу - "глупая провокация" Любовь Степушова Василий Амирджанов В юбилейный год россиян украсят маски Победы Василий Амирджанов Игорь Буккер Анорексия может быть врожденной Игорь Буккер
Комментарии
Крик чешского чиновника: Европа, накажи Россию - она на нас обиделась!
Жительница США: американцев не волнует, откуда взялся вирус
Названы ограничения, которые останутся в стране после отмены карантина
Что Шредер ответит на пари Мельника по Крыму
Крик чешского чиновника: Европа, накажи Россию - она на нас обиделась!
Россияне рассказали социологам, как сводят концы с концами
Россияне с доходом менее 60 тыс. рублей объявлены "нищебродами"
Экономисты прогнозируют рекордный обвал российской экономики
Кремль может начать раздачу денег всем россиянам
Соловьев опасается за жизнь Собчак из-за её нового бизнеса
Гордон посоветовал Зеленскому отказаться от Донбасса
Лукашенко позвал всех глав государств на парад Победы в Минск
Украина обвинила Россию в трагедии в одесском Доме профсоюзов
Украина обвинила Россию в трагедии в одесском Доме профсоюзов
США заплатили Тимошенко более 5 млн долларов за три года тюрьмы
России предрекли "уверенное" поражение в "войне" с коронавирусом
Когда власти введут социальный рейтинг и паспорта здоровья
Названа главная идея фильма "Шугалей"
Крик чешского чиновника: Европа, накажи Россию - она на нас обиделась!
Дефолт Украины предопределен целым набором исторических обстоятельств
Соседов довел себя до упадка сил самолечением
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ