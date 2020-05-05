Более тридцати лесных пожаров в настоящий момент действуют на территории Российской Федерации. Примерно треть из них — в Забайкальском крае.
По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано 68 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, более 14 тысяч гектаров, — говорится в сообщении ФБУ "Авиалесоохрана".
Согласно уточненным данным на вторник, 5 мая, на территории Российской Федерации действует 35 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 41 350 гектаров. По этим возгораниям проводятся работы по активному тушению.
Наиболее сложная ситуация складывается в Забайкальском крае, где тушат 13 лесных пожаров на площади более 39 тысяч гектаров.
В общей сложности к тушению лесных пожаров привлечены 2 103 человека и 424 единицы техники. На авиационном мониторинге — 30 воздушных судов, на тушении — 11 воздушных судов.
Режим ЧС введен в четырех субъектах Российской Федерации: на всей территории Республики Тыва, Забайкальского, Красноярского краев, в Еравнинском муниципальном районе Республики Бурятия.
Особый противопожарный режим введен в 56 субъектах Российской Федерации.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с пожаром в частном доме в Подмосковье, где погибли шесть человек.
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