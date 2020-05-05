На территории России действуют 35 лесных пожаров

Более тридцати лесных пожаров в настоящий момент действуют на территории Российской Федерации. Примерно треть из них — в Забайкальском крае.

По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано 68 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, более 14 тысяч гектаров, — говорится в сообщении ФБУ "Авиалесоохрана".

В России горят свыше 41 тысячи гектаров леса

Согласно уточненным данным на вторник, 5 мая, на территории Российской Федерации действует 35 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 41 350 гектаров. По этим возгораниям проводятся работы по активному тушению.

Наиболее сложная ситуация складывается в Забайкальском крае, где тушат 13 лесных пожаров на площади более 39 тысяч гектаров.

В общей сложности к тушению лесных пожаров привлечены 2 103 человека и 424 единицы техники. На авиационном мониторинге — 30 воздушных судов, на тушении — 11 воздушных судов.

Режим ЧС введен в четырех субъектах Российской Федерации: на всей территории Республики Тыва, Забайкальского, Красноярского краев, в Еравнинском муниципальном районе Республики Бурятия.

Особый противопожарный режим введен в 56 субъектах Российской Федерации.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с пожаром в частном доме в Подмосковье, где погибли шесть человек.