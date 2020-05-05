В инфекционной больнице в московской Коммунарке умер член президиума Российской академии наук, академик Евгений Микрин.

Об этом сообщила президент РАН Александра Сергеева.

"В Академии наук большая потеря: в период пандемии коронавируса в больнице в Коммунарке в ночь на вторник скончался выдающийся учёный, академик РАН Евгений Микрин. Он умер в расцвете сил, ему ещё не было 65 лет", — сообщила глава РАН.