Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Антивирусный подход Лукашенко
Новости Все >
Более 300 медиков отказались работать в Калининградской области
Жители Австралии оставили белых акул без пищи
Создано приложение для перемещения реальных объектов в Photoshop
В Коми пациентов с COVID-19 начали лечить плазмой крови переболевших
В Хакасии женщина отказалась пьянствовать с сожителем и была убита
В Вологодской области задержали подозреваемых в убийстве двух человек
Дефицит жирных кислот в мозге и шизофрения - комментарий эксперта
Источник Правда.Ру

Массовая драка со стрельбой - итог ДТП в Краснодаре

Происшествия

Новостной портал "Кубанские новости" сообщил о массовой драке со стрельбой в Краснодаре. На видео, опубликованном изданием - потасовка толпы мужчин.

По данным местных правоохранителей, на улице Уральской в Краснодаре позно вечером произошло ДТП. Словесная перепалка участников переросла в драку, участие в которой приняли "группы поддержки" обеих сторон конфликта. В потом прозвучал выстрел.

К счастью, все остались живы. Один мужчина получил перелом нижней челюсти и кости носа. Виновник инцидента скрылся с места происшествия.

Но, как пишут "Кубанские новости", его уже поймали. Им оказался ранее не судимый 33-летний житель города Усть-Лабинска. Вероятно, он отправится в "места не столь отдаленные" года на 3. 

стрельба краснодар массовая драка
Последние материалы
"Наливаек" больше не будет - закон об их запрете вступил в силу
Муфтий Гацалов: пандемия допущена Богом, чтобы помочь нам быть людьми
Более 300 медиков отказались работать в Калининградской области
Олег Матвейчев: коронавирус можно победить только жестким карантином
Оружие холодной войны: тогда и сейчас
Андрей Фурсов: система Medicaid обрекает бедных на вымирание
В юбилейный год россиян украсят маски Победы
Хотите узнать о казак﻿ах больше — Добро пожаловать в "Атамань"!
О тренировках, которых не было, но их отобрали
Жители Австралии оставили белых акул без пищи
Популярное
Российский шоу-бизнес
Бывший сотрудник Малышевой рассказал о работе на телеведущую

Рустам Елбарисов, занимавший должность редактора сайта программы Елены Малышевой, рассказал о работе на телеведущую.

Бывший сотрудник Малышевой рассказал о работе на телеведущую
Куда приведет Белоруссию антивирусный подход Лукашенко
Политика. Новости и аналитика
Куда приведет Белоруссию антивирусный подход Лукашенко
Новости Белоруссии
Сын Лукашенко мог заболеть коронавирусом
Экономика и бизнес
Валентин Катасонов знает, что пандемию затеяли "хозяева денег"
Василий Амирджанов В юбилейный год россиян украсят маски Победы Василий Амирджанов Любовь Степушова Операция "Гедеон" по захвату Мадуро закончилась провалом Любовь Степушова Игорь Буккер Анорексия может быть врожденной Игорь Буккер
Комментарии
Олег Матвейчев: коронавирус можно победить только жестким карантином
Названы ограничения, которые останутся в стране после отмены карантина
Андрей Фурсов: система Medicaid обрекает бедных на вымирание
Никулин: Китай выбрал неверную линию защиты по коронавирусу
Гордон посоветовал Зеленскому отказаться от Донбасса
Никулин: Китай выбрал неверную линию защиты по коронавирусу
Что Шредер ответит на пари Мельника по Крыму
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
США заплатили Тимошенко более 5 млн долларов за три года тюрьмы
В России могут начать выдачу "иммунных паспортов"
Чип и Гейтс. Бесогон спешит на помощь
Что Шредер ответит на пари Мельника по Крыму
Гордон посоветовал Зеленскому отказаться от Донбасса
Плющенко собирается подать в суд на авторов статьи о болезни его сына
Гордон посоветовал Зеленскому отказаться от Донбасса
Что Шредер ответит на пари Мельника по Крыму
Эксперт: попытка госпереворота в Катаре не будет успешной
В России могут начать выдачу "иммунных паспортов"
Куда приведет Белоруссию антивирусный подход Лукашенко
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ