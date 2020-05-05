Массовая драка со стрельбой - итог ДТП в Краснодаре

Новостной портал "Кубанские новости" сообщил о массовой драке со стрельбой в Краснодаре. На видео, опубликованном изданием - потасовка толпы мужчин.

По данным местных правоохранителей, на улице Уральской в Краснодаре позно вечером произошло ДТП. Словесная перепалка участников переросла в драку, участие в которой приняли "группы поддержки" обеих сторон конфликта. В потом прозвучал выстрел.

К счастью, все остались живы. Один мужчина получил перелом нижней челюсти и кости носа. Виновник инцидента скрылся с места происшествия.

Но, как пишут "Кубанские новости", его уже поймали. Им оказался ранее не судимый 33-летний житель города Усть-Лабинска. Вероятно, он отправится в "места не столь отдаленные" года на 3.