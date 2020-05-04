Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Антивирусный подход Лукашенко
Источник Правда.Ру

В Хакасии женщина отказалась пьянствовать с сожителем и была убита

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Хакасии под суд пойдет местный 50-летний житель, убивший свою сожительницу, которая отказалась распивать с ним алкоголь.

По данным следствия, вечером 13 февраля 2020 года обвиняемый и его 52-летняя сожительница употребляли алкогольные напитки в своем доме в Усть-Абаканском районе Хакасии.

"Между нетрезвыми супругами возникла ссора по причине того, что женщина отказалась продолжать употреблять спиртное в компании с сожителем и ушла спать. В ходе конфликта мужчина взял на кухне нож, подошел к сожительнице и нанес ей множественные удары в область шеи. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия", — сообщили в региональном Следственном комитете.

Убив женщину, злоумышленник лег спать, а на утро рассказал о произошедшем соседу, который вызвал сотрудников полиции.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Вологодской области задержали подозреваемых в двойном убийстве.

Темы хакасия убийство следственный комитет
Новости Все >
В Вологодской области задержали подозреваемых в убийстве двух человек
Дефицит жирных кислот в мозге и шизофрения - комментарий эксперта
До конца года в войска РФ поступит более 460 новейших БТРов
В Черногории ослабляют меры по борьбе с коронавирусной инфекцией
В Томске будут судить подростка за сбыт фальшивых денег
Продюсер Лободы раскритиковала Минаева за женоненавистничество
Военные завершили тушение природных пожаров в Туве
Эксперт оценил эффективность пластикового щитка для защиты от COVID-19
"Я не отпущу тебя никуда!": Джиган о разводе с Самойловой
СК выяснит обстоятельства гибели женщины в пожаре под Калининградом
Последние материалы
В Черногории ослабляют меры по борьбе с коронавирусной инфекцией
В Томске будут судить подростка за сбыт фальшивых денег
Продюсер Лободы раскритиковала Минаева за женоненавистничество
Военные завершили тушение природных пожаров в Туве
Эксперт оценил эффективность пластикового щитка для защиты от COVID-19
"Я не отпущу тебя никуда!": Джиган о разводе с Самойловой
СК выяснит обстоятельства гибели женщины в пожаре под Калининградом
Плющенко собирается подать в суд на авторов статьи о болезни его сына
С 4 мая власти Туниса начнут снимать режим самоизоляции
Как УЕФА и ФИФА помогают футболу в период пандемии
Популярное
Правительство
Решились, наконец: Минпросвет определился со сроками начала каникул

Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года.

Решились, наконец: Минпросвет определился со сроками начала каникул
Бывший сотрудник Малышевой рассказал о работе на телеведущую
Российский шоу-бизнес
Бывший сотрудник Малышевой рассказал о работе на телеведущую
Политика. Новости и аналитика
Куда приведет Белоруссию антивирусный подход Лукашенко
Экономика и бизнес
Валентин Катасонов знает, что пандемию затеяли "хозяева денег"
Любовь Степушова Операция "Гедеон" по захвату Мадуро закончилась провалом Любовь Степушова Василий Амирджанов Чип и Гейтс. Бесогон спешит на помощь Василий Амирджанов Игорь Буккер Анорексия может быть врожденной Игорь Буккер
Комментарии
Куда приведет Белоруссию антивирусный подход Лукашенко
В России могут начать выдачу "иммунных паспортов"
В России могут начать выдачу "иммунных паспортов"
Лукашенко нарывается на "коронамайдан"
России предрекли "уверенное" поражение в "войне" с коронавирусом
Что Шредер ответит на пари Мельника по Крыму
Вегетарианец избил свою девушку из-за запаха жареного мяса
Соседов довел себя до упадка сил самолечением
С 4 мая власти Туниса начнут снимать режим самоизоляции
"Я не отпущу тебя никуда!": Джиган о разводе с Самойловой
Продюсер Лободы раскритиковала Минаева за женоненавистничество
Соседов довел себя до упадка сил самолечением
Что Шредер ответит на пари Мельника по Крыму
Соседов довел себя до упадка сил самолечением
Эксперт: штрафы на дорогах – это не про безопасность
Украина обвинила Россию в трагедии в одесском Доме профсоюзов
Самоизолированные россияне поделились планами на 9 мая
Писательница предложила не праздновать День Победы на Украине
"Армата" испытана в Сирии и начинает поступать в войска
России предрекли "уверенное" поражение в "войне" с коронавирусом
"Армата" испытана в Сирии и начинает поступать в войска
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ