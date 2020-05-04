В Хакасии женщина отказалась пьянствовать с сожителем и была убита

В Хакасии под суд пойдет местный 50-летний житель, убивший свою сожительницу, которая отказалась распивать с ним алкоголь.

По данным следствия, вечером 13 февраля 2020 года обвиняемый и его 52-летняя сожительница употребляли алкогольные напитки в своем доме в Усть-Абаканском районе Хакасии.

"Между нетрезвыми супругами возникла ссора по причине того, что женщина отказалась продолжать употреблять спиртное в компании с сожителем и ушла спать. В ходе конфликта мужчина взял на кухне нож, подошел к сожительнице и нанес ей множественные удары в область шеи. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия", — сообщили в региональном Следственном комитете.

Убив женщину, злоумышленник лег спать, а на утро рассказал о произошедшем соседу, который вызвал сотрудников полиции.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — добавили в ведомстве.

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