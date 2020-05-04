В Томске будут судить подростка за сбыт фальшивых денег

Следственный комитет по Томской области передал в суд уголовное дело в отношении двух молодых людей по статье о сбыте заведомо поддельных денег.

Один из обвиняемых молодых людей на момент совершения преступления был несовершеннолетним.

"По версии следствия, в январе-феврале 2020 года 17-летний томич дважды сбыл в аптеках Томска поддельные купюры достоинством по 5 тысяч рублей каждая, приобретая товар на сумму до одной тысячи рублей и получив в виде сдачи подлинные деньги на общую сумму более 8 тысяч рублей. В третий раз он привлек для сбыта поддельной пятитысячной купюры своего знакомого, который также приобрел на неё товар в аптеке, получив сдачу в сумме 4600 рублей", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В ходе расследования оба обвиняемых признали себя виновными и раскаялись. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, уточнили в ведомстве.

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