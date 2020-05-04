СК выяснит обстоятельства гибели женщины в пожаре под Калининградом

Возгорание жилого дома в поселке Дружба Правдинского района Калининградской области произошло вечером 3 мая. Следственный комитет проверит обстоятельства гибели женщины, тело которой было найдено после тушения возгорания.

По факту гибели женщины Гурьевским межрайонным следственным отделом регионального управления СКР организована доследственная проверка.

"По предварительным данным, когда начался пожар, пожилая женщина находились дома и не смогла самостоятельно покинуть жилище. Её тело обнаружено при тушении пожара спасателями МЧС. Вероятной причиной возгорания является замыкание электроприбора", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Для установления точной причины смерти погибшей и причины пожара назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы.

По результатам проверки следствие примет процессуальное решение, — добавили в ведомстве.

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