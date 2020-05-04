Сотрудник СК в Подмосковье задержал грабителя магазина

Сотрудник Следственного комитета по Московской области предотвратил разбойное нападение на магазин в Орехово-Зуеве.

В понедельник, 4 мая, на один из магазинов по улице Мадонская в городе Орехово-Зуево была совершена попытка разбойного нападения.

"Злоумышленник в маске и с ножом вбежал в двери магазина. Очевидцем этого стал находившийся неподалеку водитель машины Управления криминалистики ГСУ СК России по Московской области Евгений Сальников. Он сразу проследовал за мужчиной в маске и увидел, что тот уже стоит за кассой. В этот момент, сотрудником СК было принято решение предотвратить ограбление и обезвредить мужчину", — сообщили в пресс-службе.

Грабитель оказал активное сопротивление. Сотрудник СК получил несколько режущих ножевых ранений лица, рук и груди. Однако злоумышленник был задержан и передан наряду полиции.

По факту разбойного нападения органами полиции возбуждено уголовное дело, а также организована проверка по факту нанесения телесных повреждений, — добавили в ведомстве.

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