В Петербурге задержали подозреваемого в двойном убийстве

В рамках расследования уголовного дела о пропавшей без вести жительницы Санкт-Петербурга, задержан 49-летний мужчина, которого подозревают в убийстве женщины и ее знакомого.

"По версии следствия, подозреваемый 27 апреля 2020 года под обманным предлогом пригласил женщину и ее 51-летнего знакомого на территорию промышленной зоны, расположенной в Ломоносовском районе Ленинградской области, где совершил их убийство, нанеся множественные удары баллонным ключом. Затем он поместил тела потерпевших в багажник автомобиля женщины, прибыл в ее квартиру, где похитил 90 тысяч рублей", — сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

На следующий день злоумышленник попытался замести следы

Для этого вывез тела потерпевших в Вологодскую область и утопил в реке, а автомобиль сжег.

Более того, подозреваемый позвонил с телефона убитого мужчины на телефон женщины, а также привез его куртку к нему домой, чтобы создать видимость, что мужчина возвращался.

После того как задержанный начал давать показания, следователям удалось обнаружить тело женщины, поиски тела второй жертвы продолжаются.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Кемерове задержан заместитель прокурора одного из районов города по подозрении в крупном мошенничестве.