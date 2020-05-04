Житель Якутии пойдет под суд за убийство жены

Житель города Покровска в Якутии на почве алкоголя и ревности убил жену ножницами.

Следственным отделом СК РФ по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению 29-летнего жителя города Покровска в убийстве своей жены.

"Следствием установлено, что 19 февраля 2020 года в прихожей квартиры между обвиняемым, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и его супругой произошла ссора, вызванная намерением женщины развестись с мужем. На этой почве обвиняемый избил женщину, нанеся множественные удары кулаками по различным частям ее тела, после чего схватил с полки металлические ножницы и нанес ими множественные удары в грудную клетку и предплечье потерпевшей", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Ее супруг через некоторое время пришел в себя, отправился к родственникам и рассказал, что натворил.

В ходе следствия он признал вину в совершенном преступлении и раскаялся в содеянном, уточнили в СК РФ.

Уголовное дело направлено в суд, обвиняемому грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

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