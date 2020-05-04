В Тольятти возбудили уголовное дело из-за продажи пиратской программы

Жителю Тольятти может грозить до шести лет лишения свободы за продажу контрафактной программы.

"Подозреваемым в нарушении авторских прав оказался безработный, ранее несудимый 26-летний местный житель. По данным оперативников, мужчина реализовал контрафактное программное обеспечение — графический редактор, обратившемуся к нему гражданину. Общая сумма ущерба, причиненная правообладателю — одному из обществ с ограниченной ответственностью, составила более 1 миллиона 200 тысяч рублей", — сообщили в региональном ГУ МВД.

Следственным управлением следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 146 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение авторских и смежных прав).

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в тушении лесных пожаров, которые в настоящий момент зафиксированы в десяти российских регионах, участвуют более двух тысяч человек.