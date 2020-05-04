Более двух тысяч человек в настоящий момент занимаются тушением лесных пожарах в десяти российских регионах.
По ситуации на 4 мая проводятся работы по тушению 41 лесного пожара. Общая площадь, пройденная огнем, составляет более 52 тысяч гектаров.
Лесные пожары зафиксированы в десяти регионах Российской Федерации:
"Задействовано 2118 человек, 393 единицы наземной техники. На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки задействовано 26 воздушных судов, на тушении лесных пожаров — 13 воздушных судов", — сообщила пресс-служба ФБУ "Авиалесохрана".
Режим ЧС введен в 4 субъектах Российской Федерации:
Особый противопожарный режим введен в 56 в субъектах Российской Федерации.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что за прошлую неделю в России потушили более 700 лесных пожаров.
Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года.