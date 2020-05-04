В десяти регионах России борются с лесными пожарами

Более двух тысяч человек в настоящий момент занимаются тушением лесных пожарах в десяти российских регионах.

По ситуации на 4 мая проводятся работы по тушению 41 лесного пожара. Общая площадь, пройденная огнем, составляет более 52 тысяч гектаров.

Лесные пожары зафиксированы в десяти регионах Российской Федерации:

Забайкальском крае,

Республике Тыва,

Хабаровском крае,

Еврейской автономной области,

Амурской области,

Республике Хакасия,

Республике Бурятия,

Ульяновской области,

Республике Алтай.

"Задействовано 2118 человек, 393 единицы наземной техники. На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки задействовано 26 воздушных судов, на тушении лесных пожаров — 13 воздушных судов", — сообщила пресс-служба ФБУ "Авиалесохрана".

Режим ЧС введен в 4 субъектах Российской Федерации:

в Республики Тыва,

Забайкальском крае,

Красноярском крае,

Еравнинском муниципальном районе Республики Бурятия.

Особый противопожарный режим введен в 56 в субъектах Российской Федерации.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что за прошлую неделю в России потушили более 700 лесных пожаров.