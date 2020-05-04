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Андрей Фурсов о "самоизоляции"
Источник Правда.Ру

В десяти регионах России борются с лесными пожарами

Происшествия

Более двух тысяч человек в настоящий момент занимаются тушением лесных пожарах в десяти российских регионах.

По ситуации на 4 мая проводятся работы по тушению 41 лесного пожара. Общая площадь, пройденная огнем, составляет более 52 тысяч гектаров.

Лесные пожары зафиксированы в десяти регионах Российской Федерации:

  • Забайкальском крае,
  • Республике Тыва,
  • Хабаровском крае,
  • Еврейской автономной области,
  • Амурской области,
  • Республике Хакасия,
  • Республике Бурятия,
  • Ульяновской области,
  • Республике Алтай.

"Задействовано 2118 человек, 393 единицы наземной техники. На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки задействовано 26 воздушных судов, на тушении лесных пожаров — 13 воздушных судов", — сообщила пресс-служба ФБУ "Авиалесохрана".

Режим ЧС введен в 4 субъектах Российской Федерации:

  • в Республики Тыва,
  • Забайкальском крае,
  • Красноярском крае,
  • Еравнинском муниципальном районе Республики Бурятия.

Особый противопожарный режим введен в 56 в субъектах Российской Федерации.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что за прошлую неделю в России потушили более 700 лесных пожаров.

Темы лесной пожар авиалесохрана
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