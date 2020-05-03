СК требует ареста напавшего на полицейского мужчины

Следователи продолжают добиваться ареста мужчины, который напал на сотрудника полиции, патрулирующего территорию в Москве с целью выявления нарушителей карантина. Об этом сообщает сайт Следственного Комитета России.

Как сообщалось ранее, Петровский суд столицы отказал в аресте мужчины.

"Учитывая, что обвиняемый имеет регистрацию за пределами московского региона, и наличие у него судимости, следствием перед вышестоящим прокурором инициирован вопрос об обжаловании решения суда об отказе в заключении под стражу в апелляционной инстанции", — говорится в сообщении.

Уточняется, что обвиняемый напал на правоохранителя после того, как тот потребовал предъявить документы.