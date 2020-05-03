В Забайкалье ликвидировали два крупных лесных пожара

Пожарные ликвидировали два крупных возгорания на территории Забайкалья. Суммарная площадь возгораний составила 3700 гектар.

Один пожар был потушен в Беклемишевском лесничестве. Огонь пришёл туда из Бурятии. Площадь возгорания составляла около 1100 гектар.

Второй пожар потушили в в Петровск-Забайкальском районе. Площадь его возгорания составила около 2600 гектар. Пожарных перенаправили в другие места возгораний.