Из окна больницы выпал зараженный коронавирусом врач

Из окна Новоусманской больницы выпал врач скорой помощи. Там он проходил лечение от коронавируса.

"По факту получения телесных повреждений мужчины в Новоусманской райбольнице проводится проверка, обстоятельства устанавливаются", — приводит ТАСС слова и. о. старшего помощника руководителя следственного управления СКР по Воронежской области Елены Андрикевич.

По информации телеканала "TV Губерния", мужчина выпал из окна своей палаты на втором этаже и сейчас находится под присмотром своих коллег.