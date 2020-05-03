Из окна Новоусманской больницы выпал врач скорой помощи. Там он проходил лечение от коронавируса.
"По факту получения телесных повреждений мужчины в Новоусманской райбольнице проводится проверка, обстоятельства устанавливаются", — приводит ТАСС слова и. о. старшего помощника руководителя следственного управления СКР по Воронежской области Елены Андрикевич.
По информации телеканала "TV Губерния", мужчина выпал из окна своей палаты на втором этаже и сейчас находится под присмотром своих коллег.
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