В ЯНАО спасатели тушат жилой двухэтажный дом

Пресс-служба регионального главка МЧС сообщила о том, что в поселке Лесной (Надымский район, ЯНАО) вспыхнул двухэтажный жилой дом. Пожар распространился на 495 квадратных метров.

По словам МЧС, в 04:00 загорелся один из подъездов здания, к приезду спасателей на место ЧП пламя уже перекинулось на кровлю. Из дома эвакуировали 13 человек, один из них получил ожоги.

Людей временно разместили в автобусе, пожар продолжают тушить 37 человек.