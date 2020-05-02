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Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

Жители Осетии испугавшись "чипирования" сожгли сотовую антенну

Происшествия

Глава региона Северная Осетия Вячеслав Битаров сообщил журналистам о том, что неверящие в существование коронавируса сожгли антенну сотовой связи, в результате чего селение Ногир осталось без связи.

"Имеется определенная часть населения по всему миру и всей стране, которая продолжает доказывать, что никакого коронавируса нет, что никакой опасности нет, некоторые заходят и дальше, в том числе и наши граждане, что это организовано какими-то мировыми силами, которые заинтересованы в том, чтобы людей загнать, как мне говорили некоторые участники митинга, в резервации, по домам, поставить потом антенны 5G, облучить, чтоб они потеряли сознание, потом будут чипировать", — сказал Битаров по время пресс-конференции в режиме онлайн.

По словам Батарова, он встречал много таких людей на митинге во Владикавказе.

"К сожалению, и такие есть люди, и немало таких людей… и они мне это доказывали, но я с ними спорить не стал. Но, к сожалению, они идут и дальше, в частности, недавно сожгли антенну МТС рядом с селением Ногир, и, конечно же, Ногир остался у нас без связи. Каждый день идут звонки в мою приемную, чтобы связь наладили", — добавил глава Северной Осетии.

Темы мтс ногир коронавирус северная осетия вячеслав битаров
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