Глава региона Северная Осетия Вячеслав Битаров сообщил журналистам о том, что неверящие в существование коронавируса сожгли антенну сотовой связи, в результате чего селение Ногир осталось без связи.
"Имеется определенная часть населения по всему миру и всей стране, которая продолжает доказывать, что никакого коронавируса нет, что никакой опасности нет, некоторые заходят и дальше, в том числе и наши граждане, что это организовано какими-то мировыми силами, которые заинтересованы в том, чтобы людей загнать, как мне говорили некоторые участники митинга, в резервации, по домам, поставить потом антенны 5G, облучить, чтоб они потеряли сознание, потом будут чипировать", — сказал Битаров по время пресс-конференции в режиме онлайн.
По словам Батарова, он встречал много таких людей на митинге во Владикавказе.
"К сожалению, и такие есть люди, и немало таких людей… и они мне это доказывали, но я с ними спорить не стал. Но, к сожалению, они идут и дальше, в частности, недавно сожгли антенну МТС рядом с селением Ногир, и, конечно же, Ногир остался у нас без связи. Каждый день идут звонки в мою приемную, чтобы связь наладили", — добавил глава Северной Осетии.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.