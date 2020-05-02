Жители Осетии испугавшись "чипирования" сожгли сотовую антенну

Глава региона Северная Осетия Вячеслав Битаров сообщил журналистам о том, что неверящие в существование коронавируса сожгли антенну сотовой связи, в результате чего селение Ногир осталось без связи.

"Имеется определенная часть населения по всему миру и всей стране, которая продолжает доказывать, что никакого коронавируса нет, что никакой опасности нет, некоторые заходят и дальше, в том числе и наши граждане, что это организовано какими-то мировыми силами, которые заинтересованы в том, чтобы людей загнать, как мне говорили некоторые участники митинга, в резервации, по домам, поставить потом антенны 5G, облучить, чтоб они потеряли сознание, потом будут чипировать", — сказал Битаров по время пресс-конференции в режиме онлайн.

По словам Батарова, он встречал много таких людей на митинге во Владикавказе.