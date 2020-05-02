Умер юрист из сериала "Клиника" Сэм Ллойд

Сегодня стало известно о смерти американского актера Сэма Ллойда, известному по сериалу "Клиника", в котором он сыграл юриста Тэда Бакленда. Об этом сообщает "Мир 24".

Причиной смерти стала неоперабельная злокачественная опухоль головного мозга, обнаруженная у актера в январе прошлого года. Сэм Ллойд скончался на 57-м году жизни.