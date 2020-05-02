Сегодня стало известно о смерти американского актера Сэма Ллойда, известному по сериалу "Клиника", в котором он сыграл юриста Тэда Бакленда. Об этом сообщает "Мир 24".
Причиной смерти стала неоперабельная злокачественная опухоль головного мозга, обнаруженная у актера в январе прошлого года. Сэм Ллойд скончался на 57-м году жизни.
"По-настоящему добрый, хороший парень. По нему будут скучать очень многие", — прокомментировал печальную новость режиссер и создатель "Клиники" Билл Лоуренс в Twitter.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.