Скончалась временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая. Ранее она выпала из окна. О смерти медика сообщили в региональном минздраве.

"1 мая ушла из жизни и. о. начальника Краевого госпиталя для ветеранов войн. В течение недели она находилась в реанимации больницы скорой медицинской помощи, врачи боролись за ее жизнь. 1 мая Елены Александровны не стало", — сказано в сообщении ведомства.