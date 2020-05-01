Шестерых арестовали за участие в акции протеста во Владикавказе

Шестерых человек взяли под стражу по обвинению в хулиганстве на несанкционированном митинге против самоизоляции, который прошел во Владикавказе 20 апреля.

Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Северной Осетии, задержанные, в ходе митинга, кидали камни в сотрудников правоохранительных органов. Тогда пострадали 13 человек.

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении пятерых фигурантов до 21 июня 2020 года и одного до 28 мая 2020 года", — уточнили в сообщении пресс-службы судов.

Дела в отношении задержанных рассматривались в Ленинском районном суде Владикавказа по ходатайству Следственного комитета РФ в Республике Северная Осетия.

Фигурантов уголовного дела, кидавших камни в сотрудников правоохранительных органов, установили по видеозаписям с камер наружного наблюдения.

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