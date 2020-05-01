Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

Здание администрации Псковской области закрыли на карантин

Происшествия » Человеческий фактор

У одного из сотрудников администрации Псковской области выявили коронавирус. По этой причине здание областной администрации будет закрыто для посещений на два дня.

Здание администрации Псковской области закрыли на двухдневный карантин из-за коронавируса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на губернатора региона Михаила Ведерникова.

"Вчера выяснилось, что сотрудник администрации Псковской области входит в группу контактных лиц одного из заболевших. Изолировали, провели тестирование, диагноз подтвердился. Сотрудник госпитализирован, в здании проводятся дезинфицирующие мероприятия во всех кабинетах, где он мог находиться", — написал губернатор на своей странице в социальной сети.

В течение следующих двух дней будет работать только приемная губернатора. Для всех остальных как сотрудников, так и посетителей, здание областной администрации будет закрыто.

В настоящий момент ведется эпидемиологическое расследование, выявляется группа контактов заболевшего сотрудника.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что в Подмосковье к патрулированию дорог приступили сотрудники спецбатальона ДПС на мотоциклах.

Темы коронавирус псковская область
Новости Все >
Россиянам разрешат управлять светофорами со смартфона
Главврач больницы в Коммунарке назвал новый симптом коронавируса
Социолог: кризис больше всего скажется на городах-милионниках
Политолог: «Белоусов один из самых крепких кадров в России»
Шестерых арестовали за участие в акции протеста во Владикавказе
Военные продезинфицировали здание горбольницы в Чите
Эксперт назвал главные заслуги Путина за последние два года
Растения улучшают эмоциональный фон человека
Здание администрации Псковской области закрыли на карантин
Экономист: "штрафные каникулы" - уместная мера
Последние материалы
Главврач больницы в Коммунарке назвал новый симптом коронавируса
Социолог: кризис больше всего скажется на городах-милионниках
Политолог: «Белоусов один из самых крепких кадров в России»
Шестерых арестовали за участие в акции протеста во Владикавказе
Военные продезинфицировали здание горбольницы в Чите
Эксперт назвал главные заслуги Путина за последние два года
Растения улучшают эмоциональный фон человека
Здание администрации Псковской области закрыли на карантин
Экономист: "штрафные каникулы" - уместная мера
Морпехи Северного флота отработают высадку на побережье в Арктике
Популярное
Общество
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности

Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.

В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
После майских праздников дистационка для школьников не возобновится
Общество
После майских праздников дистационка для школьников не возобновится
Диета
Чем нужно питаться при воспалении легких
Новости Украины
Кремлю предложили больше не отвечать на звонки Зеленского
Любовь Степушова Французские генералы предложили начать стратегический диалог с Москвой Любовь Степушова Василий Амирджанов Россия поборет саранчу в Африке за $10 млн. Свои подождут Василий Амирджанов Игорь Буккер Анорексия может быть врожденной Игорь Буккер
Комментарии
Эксперт назвал главные заслуги Путина за последние два года
Эксперт назвал главные заслуги Путина за последние два года
Кремль может не справиться с последствиями коронакризиса
Джабаров о фильме "Шугалей": россияне узнают правду
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
Французские генералы предложили начать стратегический диалог с Москвой
Диетолог назвала гречку "пустой едой"
Кремль может начать раздачу денег всем россиянам
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
Скандал вокруг Коммунарки стал предметом обсуждения мировых СМИ
"Шестая" колонна России гораздо влиятельней и опасней "пятой"
Николай Платошкин о 150-летии со дня рождения Ленина
Оксана Самойлова пожаловалась на набор веса во время самоизоляции
В Ленинградской области запустили автобусы с портретами ветеранов
Разин обвинил украинские власти в смерти солистки "Фристайл"
Почему Путин издевается над россиянами?
Президент Таджикистана отдал свою зарплату на борьбу с коронавирусом
Почему Путин издевается над россиянами?
Пять видов пищи, укрепляющей иммунитет
Михаил Мишустин заразился коронавирусом
Михаил Мишустин заразился коронавирусом
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ