Здание администрации Псковской области закрыли на карантин

У одного из сотрудников администрации Псковской области выявили коронавирус. По этой причине здание областной администрации будет закрыто для посещений на два дня.

Здание администрации Псковской области закрыли на двухдневный карантин из-за коронавируса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на губернатора региона Михаила Ведерникова.

"Вчера выяснилось, что сотрудник администрации Псковской области входит в группу контактных лиц одного из заболевших. Изолировали, провели тестирование, диагноз подтвердился. Сотрудник госпитализирован, в здании проводятся дезинфицирующие мероприятия во всех кабинетах, где он мог находиться", — написал губернатор на своей странице в социальной сети.

В течение следующих двух дней будет работать только приемная губернатора. Для всех остальных как сотрудников, так и посетителей, здание областной администрации будет закрыто.

В настоящий момент ведется эпидемиологическое расследование, выявляется группа контактов заболевшего сотрудника.

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