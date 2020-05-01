В Испании задержали зампредседателя правительства Ставрополья

Бывший чиновник Андрей Мурага был объявлен в международный розыск летом прошлого года. Следственный комитет РФ обвиняет его в мошенничестве.

Испания уведомила Россию о задержании бывшего заместителя председателя правительства Ставропольского края Андрея Мураги, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В ближайшее время будет решаться вопрос об экстрадиции.

Бывший высокопоставленный чиновник правительства Ставропольского края скрылся от следствия в июне прошлого года после обвинений в мошенничестве.

По данным следствия, при создании интернет-портала для продвижения продукции местных производителей Мурага потребовал от подрядчика вернуть деньги, поскольку сайт не отвечал нужным требованиям.

Однако 3,5 миллиона рублей, которые вернул разработчик, чиновник предпочел оставить себе.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что начальника управления Росимущества в Республике Крым задержали по подозрению в получении взятки, а его заместителя — за посредничество во взяточничестве.