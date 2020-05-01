Начальника отдела межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению госимуществом в Республике Крым и городе Севастополе подозревают в получении взятки, а его заместителя в посредничестве.
"Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что 30 апреля 2020 года начальник отдела через посредника — своего заместителя — получил от представителя фирмы взятку за выдачу поручения на утилизацию двух автомобилей и прицепа, обращенных в собственность государства, непригодных для дальнейшей реализации, то есть за действия, входящие в круг их должностных обязанностей", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Республике Крым и Севастополю.
Должностные лица были задержаны с поличным сотрудниками регионального УФСБ.
"С фигурантами уголовного дела проводятся следственные действия, в рамках обысков изъята документация, представляющая интерес для следствия. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения," — добавили в Следственном комитете.
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