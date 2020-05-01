Главу крымского Росимущества и его заместителя задержали за взятку

Начальника отдела межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению госимуществом в Республике Крым и городе Севастополе подозревают в получении взятки, а его заместителя в посредничестве.

"Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что 30 апреля 2020 года начальник отдела через посредника — своего заместителя — получил от представителя фирмы взятку за выдачу поручения на утилизацию двух автомобилей и прицепа, обращенных в собственность государства, непригодных для дальнейшей реализации, то есть за действия, входящие в круг их должностных обязанностей", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Республике Крым и Севастополю.

Должностные лица были задержаны с поличным сотрудниками регионального УФСБ.

"С фигурантами уголовного дела проводятся следственные действия, в рамках обысков изъята документация, представляющая интерес для следствия. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения," — добавили в Следственном комитете.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Федеральная антимонопольная служба выявила факты десятикратного завышения цен на медицинские маски.