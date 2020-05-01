ФАС выявила случай повышения цен на медицинские маски в десять раз

Федеральная антимонопольная служба выявила факт почти десятикратного повышения цены на медицинские маски одним из оптовых поставщиков.

Так, выяснилось, что ООО "Витта компани" на протяжении двух месяцев закупала продукцию по одной и той же цене, но цена продажи за то же время выросла на 957%.

"По результатам проверки исполнения действующего законодательства при формировании цен на медицинские маски было установлено, что в период с декабря 2019 года по февраль 2020 года компания закупила маски трехслойные защитные у производителя по цене 7,29 рубля за 1 штуку. При этом цена реализации масок за этот период возросла до 957%", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По результатам проверки ФАС направило соответствующее обращение в управление экономической безопасности УВД по Московской области и региональную прокуратуру.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Новокузнецке возбудили уголовное дело в отношении двоих предпринимателей, которые по поддельным документам получили субсидии в рамках нацпроектов.