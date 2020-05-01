Федеральная антимонопольная служба выявила факт почти десятикратного повышения цены на медицинские маски одним из оптовых поставщиков.
Так, выяснилось, что ООО "Витта компани" на протяжении двух месяцев закупала продукцию по одной и той же цене, но цена продажи за то же время выросла на 957%.
"По результатам проверки исполнения действующего законодательства при формировании цен на медицинские маски было установлено, что в период с декабря 2019 года по февраль 2020 года компания закупила маски трехслойные защитные у производителя по цене 7,29 рубля за 1 штуку. При этом цена реализации масок за этот период возросла до 957%", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
По результатам проверки ФАС направило соответствующее обращение в управление экономической безопасности УВД по Московской области и региональную прокуратуру.
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