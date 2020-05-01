Мошенничества в сфере нацпроектов обнаружились в Новокузнецке

Уголовные дела о мошенничестве в крупном размере возбуждены в отношении двоих предпринимателей из Новокузнецка. Они по поддельным документам получили крупные субсидии на развитие бизнеса.

Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки соблюдения законодательства при реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Установлено, что в октябре 2019 года юридическое лицо предоставило в администрацию города недостоверные сведения о приобретении оборудования для прыжков на батуте. В результате субъекту малого предпринимательства была необоснованно предоставлена субсидия из местного бюджета в размере более 1,1 млн рублей", — сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Еще один предприниматель, получивший субсидию в таком же размере, обещал изготовить и установить фигуры для местного вейк-парка. Но документы эти тоже оказались поддельными.

"Прокурор Новокузнецка внес руководителям организаций представления, по результатам рассмотрения которых в бюджет возвращено более 2,1 млн рублей", — уточнили в ведомстве.

Тем не менее уголовные дела о мошенничестве все равно завели, их расследование находится на контроле в прокуратуре.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Иванове осудили директора компании-застройщика за крупные хищения денег дольщиков.