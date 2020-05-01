Восемь лет за хищения: в Иванове осудили застройщика

К восьми годам лишения свободы и штрафу приговорили директора строительной компании Алексея Бобкова за мошенничество с деньгами дольщиков.

Фрунзенский районный суд г. Иванова вынес приговор по уголовному делу в отношении Алексея Бобкова. Директора строительной компании признали виновным в крупном мошенничестве.

"В суде установлено, что директор строительной организации в период с 2013 года по 2017 год продавал квартиры и помещения по договорам долевого участия в строительстве двух объектов недвижимости в Иванове. Часть полученных от участников долевого строительства денежных средств была им похищена и использована в личных целях, не связанных со строительством указанных объектов", — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Общий ущерб превысил сумму в 309 миллионов рублей

При этом строительство многоквартирных домов не завершено и до настоящего времени.

Суд приговорил Бобкова к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ему также назначено наказание в виде штрафа в размере 800 тысяч рублей, добавили в ведомстве.

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