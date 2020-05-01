Тело ребенка, пропавшего в Курской области, нашли в реке

Трехлетний мальчик самостоятельно ушел из дома и пропал в среду, 29 апреля. Почти двое суток его искали более двухсот человек.

В среду Следственный комитет по факту пропажи трехлетнего мальчика возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Было установлено, что в период с 11 до 12 часов 29 апреля 2020 года мальчик самостоятельно ушел из дома в селе Большое Долженково Октябрьского района Курской области в неизвестном направлении.

Родители, заметив, что ребенок пропал, сразу же сообщили в полицию.

К поискам привлекли оперативную группу пожарно-спасательного гарнизона, сотрудников районной администрации, полиции, следственного комитета и добровольцев поискового отряда "Лиза Алерт" в Курской области.

В общей сложности мальчика искали более 200 человек.

В итоге тело ребенка нашли в реке Рогозина в 300 метрах от его дома. Видимых повреждений на теле мальчика не обнаружено.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что прокуратура завела уголовное дело о халатности в отношении руководства медучреждения под Саратовом, где выявили вспышку коронавируса.