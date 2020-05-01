В Калининграде женщина продала контрафактные лекарства

В Калининграде в отношении 45-летней женщины возбудили уголовное дело по статье о сбыте незарегистрированных лекарственных препаратов.

"По версии следствия, в период с марта 2019 по март 2020 года подозреваемая через магазин оптово-розничной торговли реализовала анестезирующие гели и другие лекарственные препараты и медицинские изделия, применяемые в косметологии. При этом указанные товары не были внесены в Государственный реестр лекарственных средств, то есть являлись контрафактными. Как полагает следствие, сумма выручки от реализации контрафакта составила порядка 1,9 млн рублей", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Саратовской области министр регионального правительства ушла в отставку после скандала о закупке медицинских масок по завышенной цене.