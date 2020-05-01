Умер легендарный барабанщик Тони Аллен

Тони Аллен, легендарный барабанщик и создатель Afrobeat, умер в Париже. Ему было 79 лет.
О смерти нигерийского барабанщика сообщил его менеджер.
"Мы не знаем точной причины смерти", — сказал Эрик Троссет, добавив, что это точно не коронавирус.
"Он был в отличной форме, это произошло совершенно неожиданно. Я говорил с ним в час дня, а через два часа скорая увезла его больницу Помпиду, где он умер."
Аллен был барабанщиком и музыкальным руководителем группы Fela Kuti Africa '70 в 1960-х и 70-х годах, сообщает AFP.
RIP Tony Allen, the drums behind Fela's earth-shattering groove, the Clyde Stubblefield of Afro-Beat but much more. His evolution continued to the very end, experimenting with jazz, house, and the fusion of The Good, Bad and the Queen. Rest in polyrhythm. https://t.co/ie9VdVlV8Y— Otto Von Biz Markie (@Passionweiss) April 30, 2020
Он является создателем Afrobeat, который сочетает западноафриканские музыкальные стили, такие как Highlife и Fuji music, с американским джазом и фанком. Afrobeat стал одним из тотемных жанров африканской музыки 20-го века.
А Тони Аллен — одним из неизменных символов борьбы за свободу на всем Африканском континенте.
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