Умер легендарный барабанщик Тони Аллен

Тони Аллен, легендарный барабанщик и создатель Afrobeat, умер в Париже. Ему было 79 лет.

О смерти нигерийского барабанщика сообщил его менеджер.

Аллен был барабанщиком и музыкальным руководителем группы Fela Kuti Africa '70 в 1960-х и 70-х годах, сообщает AFP.

RIP Tony Allen, the drums behind Fela's earth-shattering groove, the Clyde Stubblefield of Afro-Beat but much more. His evolution continued to the very end, experimenting with jazz, house, and the fusion of The Good, Bad and the Queen. Rest in polyrhythm. https://t.co/ie9VdVlV8Y