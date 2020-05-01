Умер легендарный барабанщик Тони Аллен

Тони Аллен, легендарный барабанщик и создатель Afrobeat, умер в Париже. Ему было 79 лет.

О смерти нигерийского барабанщика сообщил его менеджер.

"Мы не знаем точной причины смерти", — сказал Эрик Троссет, добавив, что это точно не коронавирус. "Он был в отличной форме, это произошло совершенно неожиданно. Я говорил с ним в час дня, а через два часа скорая увезла его больницу Помпиду, где он умер."

Аллен был барабанщиком и музыкальным руководителем группы Fela Kuti Africa '70 в 1960-х и 70-х годах, сообщает AFP.

RIP Tony Allen, the drums behind Fela's earth-shattering groove, the Clyde Stubblefield of Afro-Beat but much more. His evolution continued to the very end, experimenting with jazz, house, and the fusion of The Good, Bad and the Queen. Rest in polyrhythm. https://t.co/ie9VdVlV8Y — Otto Von Biz Markie (@Passionweiss) April 30, 2020

Он является создателем Afrobeat, который сочетает западноафриканские музыкальные стили, такие как Highlife и Fuji music, с американским джазом и фанком. Afrobeat стал одним из тотемных жанров африканской музыки 20-го века.

А Тони Аллен — одним из неизменных символов борьбы за свободу на всем Африканском континенте.