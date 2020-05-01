Телеканал YTN сообщил о том, что в горах Южной Кореи упал спасательный вертолет. На борту было семь человек.
Вертолет принял на борт пациента с остановкой сердца, после чего упал. Крушение произошло 1 мая около 12 часов дня (6 утра по московскому времени) в горах Чирисан в провинции Кёнсан-Намдо.
Пациент и его опекун находятся в тяжелом состоянии, спасатели не пострадали.
Уточняется, что взрыва при падении вертолета не было.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.