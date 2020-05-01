Канадский военный вертолет потерпел крушение в море у берегов Греции

Вертолет ВВС Канады потерпел крушение в Средиземном море у берегов Греции. Сейчас в районе крушения - в 85 км от острова Кефалония - силами НАТО проводится масштабная поисково - спасательная операция.

Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

По его сведениям, один член экипажа погиб, еще пятерых сейчас ищут.

"Экипаж вертолета C-148 Cyclone, прикрепленного к фрегату Королевских ВМС Канады HMCS Fredricton, который потерпел крушение в Средиземном море, принимал участие в операции НАТО Reassurance, направленной на укрепление безопасности в Центральной и Восточной Европе. Связь с ним была потеряна во время учений", - сказал министр обороны Харджит Саджян.

По его словам, самописцы самолета найдены, с ними работают специалисты.

Генерал Джонатан Вэнс, начальник Штаба обороны, сказал, что в районе Ионического моря, где разбился вертолет, было "очень много обломков".

Как отмечает Министерство национальной обороны Канады, это крушение - первая "смертельная военная трагедия Канады за последние 13 лет".

В июле 2007 года шесть солдат погибли, подорвавшись на придорожной бомбе в Афганистане.