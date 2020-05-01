Ушла из жизни солистка легендарного "Фристайла"

Нина Кирсо, солистка группы «Фристайл» скончалась в Полтаве, на Украине. Ей было 56 лет.

Об этом сообщила Алла Кирсо, сестра певицы.

Как написал в своем Instagram Сергей Кузнецов, коллега Нины Кирсо, участник «Фристайла», вокалистка долго и тяжело болела.

Группа «Фристайл» в 90-е годы ворвалась на эстраду и сразу стала очень популярна. Их хиты, такие композиции, как «Больно мне, больно», «Ах, какая женщина», «Белая метелица» - пела вся страна.