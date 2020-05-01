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Источник Правда.Ру

Ушла из жизни солистка легендарного "Фристайла"

Происшествия

Нина Кирсо, солистка группы «Фристайл» скончалась в Полтаве, на Украине. Ей было 56 лет.

Об этом сообщила Алла Кирсо, сестра певицы.  

Как написал в своем Instagram Сергей Кузнецов, коллега Нины Кирсо, участник «Фристайла», вокалистка долго и тяжело болела.

 
 
 
 
 
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Мы, композитор Анатолий Розанов, группа «Фристайл», группа «Дети Фристайла» с глубоким прискорбием сообщаем, что 30 апреля 2020 года в Полтаве после тяжелой продолжительной болезни скончалась Нина Владиславовна Кирсо. Мы дружили и творили вместе с 1983 года, со времён самодеятельности. Нина Кирсо принимала самое непосредственное участие в создании группы «Фристайл», её голос звучал в наших самых лучших песнях. Невозможно переоценить её участие в жизни коллектива в целом и каждого отдельного "фристайловца" в частности. Она всегда помогала и другим людям, встречавшимся ей в жизни. Нина Владиславовна Кирсо родилась в Полтаве 4 августа 1963 года. С восьми лет она училась в музыкальной школе, которую закончила на «отлично». В аттестате о среднем образовании тоже были одни «пятёрки». После окончания школы Нина Кирсо поступила в Полтавский инженерно-строительный институт, который закончила с «красным» дипломом. Во время учёбы, и в школе, и в институте, Нина всегда была впереди в общественной работе, участвовала во всех концертах. С 1983 года пела в самодеятельном женском ВИА «Олимпия» на полтавском заводе «Знамя», а после создания в 1988 году группы «Фристайл» была её единственной солисткой. Песни в её исполнении звучали во всех альбомах группы, её знали и любили не только на территории СССР, но и во многих странах мира. Нина Кирсо была соавтором нескольких песен группы «Фристайл», она автор музыки песен «Коли ти поряд» и «Україна-ненька» (к которой написала также большую часть текста). Нина была награждена знаком отличия «Патриот Украины» и рядом других почётных наград. Её голос навсегда останется в наших песнях и в наших сердцах. Вечная память! Анатолий Розанов, Сергей Кузнецов, Сергей Ганжа, Юрий Зирка, Юрий Савченко, Ната Недина, Анатолий Супруненко, Денис Супруненко, Максим Розанов, Владимир Галаган, Игорь Лаврик.

Публикация от Сергей Вадимович Кузнецов (@serguiekouznetsov.freestyle)30 Апр 2020 в 9:30 PDT

Группа «Фристайл» в 90-е годы ворвалась на эстраду и сразу стала очень популярна. Их хиты, такие композиции, как «Больно мне, больно», «Ах, какая женщина», «Белая метелица» - пела вся страна.

Темы умерла фристайл нина кирсо
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Ушла из жизни солистка легендарного "Фристайла"
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