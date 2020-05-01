Нина Кирсо, солистка группы «Фристайл» скончалась в Полтаве, на Украине. Ей было 56 лет.
Об этом сообщила Алла Кирсо, сестра певицы.
Как написал в своем Instagram Сергей Кузнецов, коллега Нины Кирсо, участник «Фристайла», вокалистка долго и тяжело болела.
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Мы, композитор Анатолий Розанов, группа «Фристайл», группа «Дети Фристайла» с глубоким прискорбием сообщаем, что 30 апреля 2020 года в Полтаве после тяжелой продолжительной болезни скончалась Нина Владиславовна Кирсо. Мы дружили и творили вместе с 1983 года, со времён самодеятельности. Нина Кирсо принимала самое непосредственное участие в создании группы «Фристайл», её голос звучал в наших самых лучших песнях. Невозможно переоценить её участие в жизни коллектива в целом и каждого отдельного "фристайловца" в частности. Она всегда помогала и другим людям, встречавшимся ей в жизни. Нина Владиславовна Кирсо родилась в Полтаве 4 августа 1963 года. С восьми лет она училась в музыкальной школе, которую закончила на «отлично». В аттестате о среднем образовании тоже были одни «пятёрки». После окончания школы Нина Кирсо поступила в Полтавский инженерно-строительный институт, который закончила с «красным» дипломом. Во время учёбы, и в школе, и в институте, Нина всегда была впереди в общественной работе, участвовала во всех концертах. С 1983 года пела в самодеятельном женском ВИА «Олимпия» на полтавском заводе «Знамя», а после создания в 1988 году группы «Фристайл» была её единственной солисткой. Песни в её исполнении звучали во всех альбомах группы, её знали и любили не только на территории СССР, но и во многих странах мира. Нина Кирсо была соавтором нескольких песен группы «Фристайл», она автор музыки песен «Коли ти поряд» и «Україна-ненька» (к которой написала также большую часть текста). Нина была награждена знаком отличия «Патриот Украины» и рядом других почётных наград. Её голос навсегда останется в наших песнях и в наших сердцах. Вечная память! Анатолий Розанов, Сергей Кузнецов, Сергей Ганжа, Юрий Зирка, Юрий Савченко, Ната Недина, Анатолий Супруненко, Денис Супруненко, Максим Розанов, Владимир Галаган, Игорь Лаврик.
Группа «Фристайл» в 90-е годы ворвалась на эстраду и сразу стала очень популярна. Их хиты, такие композиции, как «Больно мне, больно», «Ах, какая женщина», «Белая метелица» - пела вся страна.
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