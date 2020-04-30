Клиенты салона красоты в Астрахани лишились четырех миллионов рублей

Прокуратура Астрахани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего приезжего их Красноярского края и 25-летней астраханки.

Мужчина и женщина являлись учредителем и директором одного из городских салонов красоты, и обоих обвиняют в мошенничестве.

По версии следствия, не имея ни медицинской лицензии, ни квалифицированного персонала, руководители салона красоты заключали с местными жителями договоры на проведение ряда дорогих косметологических процедур, стоимость которых составляла от 10 до 92 тысяч рублей.

"Не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, злоумышленники под различными предлогами переносили даты их проведения, а при желании клиента расторгнуть договор — отказывались вернуть деньги. В результате 115 гражданам был причинен ущерб на общую сумму более 3,8 млн рублей", — сообщили в региональном ГУ МВД.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Астрахани для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

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