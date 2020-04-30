Житель Калуги обокрал больше тридцати магазинов

В Калуге задержали 18-летнего молодого человека, который совершил более 30 краж из магазинов. Брал юноша все, что плохо и хорошо лежит, а похищенное продавал через объявления в интернете.

Подозреваемого в серии краж из магазинов нашли по записям камер видеонаблюдения. Им оказался 18-летний местный житель, который, несмотря на юный возраст, уже оказался ранее судимым.

Фигуранту вменяют 30 эпизодов противоправной деятельности, общий ущерб по которым составил более 150 тысяч рублей.

Чаще всего молодой человек похищал товары со стеллажей, просто пряча их под одежду. Но было несколько эпизодов и краж со взломом, которые он совершил в компании с двумя приятелями.

"Похищенные продукты питания (сыр, кофе, масло, колбасные изделия), алкогольную продукцию и иные товары, в том числе и памперсы для детей, злоумышленник реализовывал по сниженной цене через социальные сети, объясняя покупателям, что ему якобы выдают зарплату товаром", — рассказали в региональном ГУ МВД.

Возбуждено уголовное дело, молодого человека на время следствия суд постановил заключить под стражу.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Ростовской области задержали местного жителя, который устроил у себя дома нарколабораторию.