Более двух с половиной килограммов синтетических наркотиков изъяли дома у жителя города Аксая Ростовской области.
Полицейские получили оперативную информацию о том, что 44-летний житель города Аксая занимается производством и распространением синтетических наркотиков.
Автомобиль мужчины остановили в Кировском районе Ростова-на-Дону, и в ходе досмотра полицейские изъяли несколько свертков с неизвестным веществом.
«Проведенным исследованием установлено, что изъятое — синтетический наркотик — мефедрон, массой более ста граммов. В дальнейшем оперативники выяснили, что мужчина направлялся в назначенное место для размещения очередной закладки "синтетики"», — сообщили в региональном ГУ МВД.
В доме мужчины провели обыск и изъяли еще более двух с половиной килограммов мефедрона и N-метилэфедрона, готового к распространению.
Также полицейские нашли химические вещества и посуду, используемые в приготовлении наркотических средств.
Возбуждено уголовное дело, окончания расследования подозреваемый будет дожидаться в СИЗО.
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