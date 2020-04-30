В Нижегородской области арестовали банкира за растрату 500 млн рублей

В Нижегородской области предъявлено обвинение бывшему директору казначейства коммерческого банка по статьям о растрате и фальсификации финансовых документов.

"По версии следствия, обвиняемый совместно с неустановленными следствием лицами разработали общую схему совершения растраты денежных средств банка, с использованием незаконных перечислений денежных средств банка на счета контрагентов, открытых в иностранном банке," — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Таким образом, с 2013 по 2016 годы злоумышленники смогли перевести на подконтрольные им счета более 487 миллионов рублей.

Чтобы скрыть следы преступной деятельности обвиняемый фальсифицировал отчетность банка.

В 2019 году Банком России у данного кредитного учреждения была отозвана лицензия.

Свою вину бывший банкир признал частично, его заключили под стражу.

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