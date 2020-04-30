Житель Екатеринбурга напал на машину скорой помощи

В Екатеринбурге молодой человек сначала спровоцировал конфликт с водителем скорой помощи, а потом закидал машину камнями.

Уголовное дело по статье о повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений возбуждено в отношении жителя Екатеринбурга 1997 года рождения.

По версии следствия, вечером 28 апреля во дворе жилого дома по улице Амундсена в Екатеринбурге молодой человек из хулиганских побуждений спровоцировал конфликт с водителем машины скорой помощи, которая приехала к пациенту.

"В ходе конфликта подозреваемый, выражаясь грубой нецензурной бранью, из хулиганских побуждений стал забрасывать камнями автомобиль бригады скорой медицинской помощи, повредив при этом стёкла и кузов автомашины, чем причинил значительный имущественный ущерб станции скорой медицинской помощи", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий по сбору и закреплению доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, — добавили в ведомстве.

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