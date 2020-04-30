Директору завода по механизированной переработке бытовых отходов в Ленинградской области предъявлено обвинение в загрязнении окружающей среды.
Следствием установлено, что директор завода вел работы с нарушением природоохранного законодательства.
Все это стало причиной загрязнения почвы и водоотводных каналов в районе предприятия химическими веществами.
Ранее к предприятию неоднократно применялись меры административной ответственности за экологические нарушения.
"В результате проведенного комплекса следственных действий и экспертных исследований установлено, что именно директор завода, являясь должностным лицом, допустил нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов", — сообщили в пресс-службе СК РФ.
С целью установления размера причиненного ущерба назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что СК проверит расходование бюджетных средств при строительстве Ледового дворца спорта в Челябинске.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.