Директора завода обвиняют в загрязнении окружающей среды

Директору завода по механизированной переработке бытовых отходов в Ленинградской области предъявлено обвинение в загрязнении окружающей среды.

Следствием установлено, что директор завода вел работы с нарушением природоохранного законодательства.

Все это стало причиной загрязнения почвы и водоотводных каналов в районе предприятия химическими веществами.

Ранее к предприятию неоднократно применялись меры административной ответственности за экологические нарушения.

"В результате проведенного комплекса следственных действий и экспертных исследований установлено, что именно директор завода, являясь должностным лицом, допустил нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

С целью установления размера причиненного ущерба назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что СК проверит расходование бюджетных средств при строительстве Ледового дворца спорта в Челябинске.